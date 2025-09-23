Нацбанк оштрафував Українську транспортну страхову компанію: причина

22 вересня Національний банк України ухвалив рішення оштрафувати ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія".

Про це йдеться на сайті НБУ.

Повідомляється, що страховика оштрафували на 64 000 грн через подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків.

ПрАТ "УТСК" зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Нагадаємо:

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

НБУ у серпні 2025 року оштрафував ПАТ "Банк Восток" на 16 млн грн за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання.