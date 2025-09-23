Нацбанк оштрафовал Украинскую транспортную страховую компанию: причина

22 сентября Национальный банк Украины принял решение оштрафовать ЧАО "Украинская транспортная страховая компания".

Об этом говорится на сайте НБУ.

Сообщается, что страховщика оштрафовали на 64 000 грн из-за представления в Национальный банк файлов отчетности с нарушением сроков.

ЧАО "УТСК" обязано уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения.

Напомним:

Национальный банк Украины в июле 2025 года оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" и пять небанковских финучреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

НБУ в августе 2025 года оштрафовал ПАО "Банк Восток" на 16 млн грн за нарушение законодательства в сферах финансового мониторинга и валютного регулирования.