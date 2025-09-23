Нацбанк оштрафовал Украинскую транспортную страховую компанию: причина
Facebook-сторінка компанії
22 сентября Национальный банк Украины принял решение оштрафовать ЧАО "Украинская транспортная страховая компания".
Об этом говорится на сайте НБУ.
Сообщается, что страховщика оштрафовали на 64 000 грн из-за представления в Национальный банк файлов отчетности с нарушением сроков.
ЧАО "УТСК" обязано уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения.
Напомним:
Национальный банк Украины в июле 2025 года оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" и пять небанковских финучреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
НБУ в августе 2025 года оштрафовал ПАО "Банк Восток" на 16 млн грн за нарушение законодательства в сферах финансового мониторинга и валютного регулирования.