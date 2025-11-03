На двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею може сповільнитись рух

У зв`язку з впровадженням цифрової Системи в'їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через п/п "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин".

Про це повідомляє Державна митна служба.

Йдеться, що починаючи з 3 листопада усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.

"Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену", ' зазначили прикордонники.

Вони підкреслили, що упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур.

"Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – додали в митниці.

Нагадаємо:

27 жовтня було можливе уповільнення руху на в'їзд у пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж" у зв'язку з початком роботи цифрової Системи в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES).

З 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.