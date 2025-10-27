У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею може сповільнитись рух: причина

27 жовтня можливе уповільнення руху на в'їзд у пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж" у зв'язку з початком роботи цифрової Системи в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES).

Про це повідомила Державна митна служба.

"Просимо водіїв зважати на зазначені обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – наголосили в митниці.

Нагадаємо:

Румунія продовжила запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй". Обмеження руху пов'язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску.