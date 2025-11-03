Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня – пояснення Міненерго

Графіки вимкнень електроенергії можуть коригуватися протягом дня через аварії, перевантаження системи та обстріли енергетичних об'єктів.

Про це повідомило Міністерство енергетики у Facebook.

Відомство звертає увагу, що у ситуаціях, коли в енергосистемі виникає перевантаження або пошкодження мереж – як, наприклад, під час російських обстрілів – запланований графік відключень може бути змінений або доповнений аварійними вимкненнями.

Таким чином графік, для певної черги споживачів, може змінитися впродовж дня залежно від поточної ситуації.

Міненерго роз'яснило, що основні причини таких змін – це аварійні пошкодження, логістичні затримки при підключенні споживачів, а також необхідність утримувати баланс напруги у мережі.

У відомстві наголошують, що такі маневри не є "хаотичним перемиканням", а є впорядкованим заходом задля уникнення масштабного блекауту.

У зв'язку із цим споживачам рекомендують слідкувати за оновленнями від місцевих операторів систем розподілу та бути готовими до можливих змін у графіках.

