Україна у жовтні збільшила імпорт електроенергії у 2,5 разу: відновлено торгівлю зі Словаччиною

В Україні імпорт електроенергії у жовтні 2025 року зріс у 2,5 разу – до 360 тис. МВт-год.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці – Польща, з часткою 22%.

Наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини становив 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період – 1,8 тис. МВт-год.

Загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами. У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.

Водночас експорт електроенергії у жовтні 2025 року впав на 85% через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом, за місяць було експортовано 90,8 тис. МВт-год електроенергії до країн ЄС та Молдови.

Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Словаччини. Найбільшу частку також займає Угорщина, 43%.

