Київська фірма не змогла відсудити у РФ 870 мільйонів за донецький бізнес-центр

Господарський суд Донецької області (знаходиться у м. Харків) відмовив київській компанії "Фламабельбуд" у задоволенні позову з вимогами до Російської Федерації в особі Мін'юсту РФ про стягнення 871,78 млн грн збитків щодо донецького бізнес-центру.

Про це свідчить рішення суду.

Мова йде про 83/100 частки офісного центру "Скіф" площею 16777 кв. м, що знаходиться у Донецьку на проспекті Дзержинського, будинок 13.

До 2014 року компанія здавала офісні приміщення в оренду. Зокрема, таким компаніям, як ТОВ "КП обласне БТІ", ТОВ "ТД Гелікон", представництву Хенань Щібао Металурджі Матеріалс Груп Ко., Лтд, ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані", ТОВ "Стратегія регіонального розвитку у Донецькій області" та іншим підприємствам.

За інформацією "Фламабельбуд", у вересні 2022 року керівниці компанії Наталії Нікітіній надійшов лист від окупаційної адміністрації РФ, в якому повідомлялося про "вилучення майна для державних потреб" "ДНР", тобто бізнес-центр конфіскували.

Як стверджує "Фламабельбуд", окупаційна адміністрація РФ завдала матеріальної шкоди на загальну суму 871,78 млн грн, або за курсом НБУ 21,27 млн доларів США, з них:

537,2 млн грн реальний збиток, заподіяний від втрати права володіння та користування будівлею бізнес-центру,

334,58 млн грн упущена вигода (неотриманий прибуток).

Звіт про оцінку збитків станом на серпень 2024 року надало ПП "Аверті".

Суд врахував, що частина наданих компанією договорів оренди в офісному центрі "Скіф" діяли до 31.12.2012, до 31.12.2013 та до 25.03.2014. І фірма не надала доказів продовження строку їх дії, а також доказів передачі в оренду всіх приміщень бізнес-центру.

Проте розмір упущеної вигоди розраховано за період з 01.06.2014 (дата втрати контролю над активом) до 08.08.2024 (дата оцінки). Доказів, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілим підприємством певних грошових сум, в матеріалах справи нема.

В результаті суд повністю відмовив "Фламабельбуд" у задоволенні позовних вимог.

Власником столичної компанії "Фламабельбуд" є Дмитро Бевз з прифронтового міста Марганець Дніпропетровської області.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з Російської Федерації на користь українського підприємства ТОВ "Вагонна компанія "Транссистема" 3,26 млн грн ($ 83,5 тис) упущеної вигоди.