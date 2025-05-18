Киевская фирма не смогла отсудить у РФ 870 миллионов за донецкий бизнес-центр

Хозяйственный суд Донецкой области (находится в г. Харьков) отказал киевской компании "Фламабельбуд" в удовлетворении иска с требованиями к Российской Федерации в лице Минюста РФ о взыскании 871,78 млн грн убытков по донецкому бизнес-центру.

Об этом свидетельствует решение суда.

Речь идет о 83/100 доли офисного центра "Скиф" площадью 16777 кв. м, который находится в Донецке на проспекте Дзержинского, дом 13.

До 2014 года компания сдавала офисные помещения в аренду. В частности, таким компаниям, как ООО "КП областное БТИ", ООО "ТД Геликон", представительству Хэнань Щибао Металлурджи Материалс Групп Ко., Лтд, ООО "Самсунг Электроникс Украина Компани", ООО "Стратегия регионального развития в Донецкой области" и другим предприятиям.

По информации "Фламабельбуд", в сентябре 2022 года руководительнице компании Наталье Никитиной пришло письмо от оккупационной администрации РФ, в котором сообщалось об "изъятии имущества для государственных нужд" "ДНР", то есть бизнес-центр конфисковали.

Как утверждает "Фламабельбуд", оккупационная администрация РФ нанесла материальный ущерб на общую сумму 871,78 млн грн, или по курсу НБУ 21,27 млн долларов США, из них:

537,2 млн грн реальный ущерб, причиненный от потери права владения и пользования зданием бизнес-центра,

334,58 млн грн упущенная выгода (неполученная прибыль).

Отчет об оценке убытков по состоянию на август 2024 года предоставило ЧП "Аверти".

Суд учел, что часть предоставленных компанией договоров аренды в офисном центре "Скиф" действовали до 31.12.2012, до 31.12.2013 и до 25.03.2014. И фирма не предоставила доказательств продления срока их действия, а также доказательств передачи в аренду всех помещений бизнес-центра.

Однако размер упущенной выгоды рассчитан за период с 01.06.2014 (дата потери контроля над активом) до 08.08.2024 (дата оценки). Доказательств, подтверждающих реальную возможность получения потерпевшим предприятием определенных денежных сумм, в материалах дела нет.

В результате суд полностью отказал "Фламабельбуд" в удовлетворении исковых требований.

Владельцем столичной компании "Фламабельбуд" является Дмитрий Бевз из прифронтового города Марганец Днепропетровской области.

Напомним:

Хозяйственный суд Донецкой области решил взыскать с Российской Федерации в пользу украинского предприятия ООО "Вагонная компания "Транссистема" 3,26 млн грн ($83,5 тыс) упущенной выгоды.