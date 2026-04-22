Ferrexpo хоче терміново залучити мінімум $100 мільйонів, курс акцій впав

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні станом на 17 квітня мала чисту грошову позицію $17 млн, її директори наголошують на необхідності термінового збільшення акціонерного капіталу мінімум на $100 млн, без якого акціонери можуть втратити всю вартість своїх інвестицій.

Про це йдеться у біржовому повідомлені Ferrexpo у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рада директорів вважає, що збільшення акціонерного капіталу наразі є єдиним життєздатним рішенням у необхідні терміни", – зазначається в повідомленні.

Згідно з ним, таке збільшення акціонерного капіталу, ймовірно, буде структуровано як умовне розміщення нових акцій серед існуючих та нових інституційних інвесторів з метою залучення щонайменше $100 млн для підтримки оборотного капіталу групи та задоволення її короткострокових операційних потреб, що дозволить працювати на зниженому рівні протягом наступних 18 місяців.

"Наразі очікується, що таке залучення капіталу має бути розпочато та завершено не пізніше 30 квітня 2026 року, щоб компанія могла опублікувати свої перевірені аудиторами фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року", – зазначається у повідомлені.

Ferrexpo зауважило, що триває взаємодія з найбільшим акціонером компанії – Fevamotinico Sarl Костянтина Жеваго, яка наразі володіє 294 993 686 акцій, що становить 49,32%, щодо того, чи підтримає Fevamotinico рішення на загальних зборах.

Рада директорів також попередила, що якщо запланований збір коштів не буде розпочато, а формування книги акцій не буде завершено до 30 квітня, то лістинг та торгівля її акціями буде призупинена з 7:30 1 травня 2026 року до завершення аудиту та публікації річного звіту та фінансової звітності за 2025 рік.

Акції Ferrexpo з початку торгів у середу подешевшали на 11,91%.

Компанія Ferrexpo восени 2025 року тимчасово призупиняла виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах на Полтавщині після російських атак.

У січні повідомлялося, що одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

На початку березня гірничодобувна компанія Ferrexpo після півторамісячного простою відновила виробництво на ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".