Ferrexpo зупинило виробництво після обстрілів енергооб'єктів

Компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах на Полтавщині після російських атак.

Про це повідомляє компанія Ferrexpo, передає Укрінформ.

"Ракетних ударів зазнали енергетичні об'єкти в місті Горішні Плавні, де розташовані виробничі потужності Ferrexpo, а також у сусідньому промисловому місті Кременчук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботу дочірніх компаній групи - Ferrexpo Poltava Mining та Ferrexpo Yeristovo Mining зупинено. У компанії також зазначили, що серед працівників підприємств немає загиблих чи поранених.

Щоб запобігти подібним ситуаціям, компанія заздалегідь створила запаси проміжної та готової залізорудної продукції на своїх майданчиках і в інших локаціях, щоб мінімізувати перебої у виробничому циклі та експорті.

Протягом вихідних частину електропостачання відновили, і деякі ділянки збагачувальної фабрики знову працюють.

Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Нагадаємо:

У ніч з 7 на 8 листопада Росія ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", були влучання.