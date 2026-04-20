Ferrexpo продала судно за 7,7 мільйона доларів: чому воно більше не потрібне

Гірничорудна компанія Ferrexpo продала перевантажувальне судно Iron Destiny за 7,7 мільйона доларів через його низьку завантаженість та зростаючі витрати на утримання.

Про це повідомляє компанія Ferrexpo.

"Компанія уклала угоду про продаж належного їй перевантажувального судна "Iron Destiny" за загальну суму 7,7 млн доларів США (чиста сума готівкою)", – говориться у повідомленні.

"Угода залишається чинною за умови передачі судна та виконання звичайних умов закриття угоди, і, як очікується, буде завершена пізніше цього місяця", – повідомляє Ferrexpo.

У компанії зазначають, що протягом усього періоду з моменту початку війни можливості щодо використання перевантажувального судна були обмежені, і експлуатувати "Iron Destiny" як перевантажувальне судно не було можливості.

Незважаючи на це, Ferrexpo витрачала кошти на технічне обслуговування та капітальні витрати на утримання "Iron Destiny" у придатному до плавання стані.

Серед причин продажу у компанії називають невизначеність щодо термінів закінчення війни та відновлення повноцінного використання "Iron Destiny"як перевантажувального судна, а також зростаючі витрати на технічне обслуговування та капітальні витрати, пов'язані з утриманням судна, та те що судно наближається до кінця свого

терміну експлуатації.

Рада директорів вирішила, що продаж "Iron Destiny" "відповідатиме найкращим інтересам Групи, оскільки це дозволить як отримати негайне надходження грошових коштів, так і мінімізувати поточні щомісячні витрати на технічне обслуговування та майбутні капітальні витрати".

Зазначимо, що до повномасштабної війни Ferrexpo відвантажувала частину продукції по Дунаю, в основному використовуючи флот зареєстрованої у Австрії компанії "First-DDSG" з флотом у 214 суден.

Нагадаємо:

Компанія Ferrexpo восени 2025 року тимчасово призупиняла виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах на Полтавщині після російських атак.

У січні повідомлялося, що одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.

На початку березня гірничодобувна компанія Ferrexpo після півторамісячного простою відновила виробництво на ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".