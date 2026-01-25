Черняку не вдалося відсудити у Росії 20 мільйонів за знищене спиртосховище

Господарський суд міста Києва розглянув позов ТОВ "Глобал Спірітс Груп" до РФ про стягнення 20,24 млн грн за втрачене майно у спиртосховищі і дійшов висновку, що компанія може отримати від Росії тільки 836 тис грн.

Про це свідчить рішення суду від 12 січня.

"Глобал Спірітс Груп" звернулося до суду з позовом про стягнення з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ 20,24 млн грн збитків, оскільки у 2025 році в результаті російського удару було знищене його майно у Києві на другому поверсі будівлі по ул. Польова, 24, яку компанія орендувала (100 кв м).

Тоді сталася пожежа, офісне приміщення повністю згоріло (зокрема, спиртосховище "Глобал Спірітс Груп").

Орендодавцем було ТОВ "УДК-Інвест"". Суд встановив, що договір оренди не містить положень щодо надання орендодавцем прав орендарю звертатися до суду з позовом про стягнення збитків з особи, яка їх завдала.

Не містять матеріали справи і інших документів, які б підтверджували наявність у "Глобал Спірітс Груп" права звертатися до суду з даним позовом щодо майна, власником якого є "УДК-Інвест".

"Що ж до стягнення 836 тис грн вартості іншого устаткування, яке в інвентаризаційному описі вказане від 24.06.2025, то матеріали справи містять докази придбання товариством відповідних товарів у різних суб`єктів господарювання, тобто наявність у позивача права власності на такі товари, а відтак і право отримати відшкодування збитків за знищене Російською Федерацією майно товариства", - йдеться у рішенні суду.

Наразі засновником ТОВ "Глобал Спірітс Груп" відомого бізнесмена Євгена Черняка вказано ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД (Кіпр), керівник - Володимир Провоторов.

