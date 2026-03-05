АРМА повторно почне шукати управителя для виробника "Моршинської" і "Миргородської"

Активи групи "IDS Україна", яка є виробником мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська", перевиставлять на конкурс за оновленою процедурою, оскільки попередній процес було заблоковано технічними скаргами.

Про це повідомила т.в.о. голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Ярослава Максименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Процедуру було фактично заблоковано через подання 12 однотипних скарг від структур, афілійованих із заводом. Закон про реформу АРМА прямо визначає: всі процедури, які не було завершено до 30 січня 2026 року, підлягають скасуванню, їх має бути оголошено повторно за новими правилами", - сказала вона.

За словами Максименко, група IDS, до якої входять вісім компаній, корпоративні права, торгові марки та промислові зразки, є найбільшим активом, переданим в управління агентства.

Вона додала, що АРМА вже подало заяву про злочин до правоохоронних органів через ознаки дій, спрямованих на виведення ресурсів з компаній та зменшення їхньої економічної вартості.

Очільниця АРМА наголосила, що наразі у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) триває розгляд справи щодо можливого стягнення активу в дохід держави, і графік засідань у інстанції розписано до літа.

До остаточного рішення суду агентство зобов'язане забезпечити збереження виробничого потенціалу та ринкової позиції об'єкта.

Максименко зазначила, що для складних активів, таких як група IDS, уряд формуватиме спеціальну комісію з відбору управителя.

Нагадаємо:

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належать російському олігарху Фрідману. Він був співвласником компанії IDS Ukraine.

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

У квітні 2025 року АРМА розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

За словами колишньої голови АРМА Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовлялися працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.

У жовтні АРМА повідомило, що завершило врегулювання тривалої й заплутаної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній "IDS Ukraine", а також, що конкурс буде оголошено вже незабаром.

У листопаді АРМА оголосило на Prozorro конкурс на визначення управителя для групи компаній IDS Ukraine.

АРМА скасувало оголошену в листопаді 2025 року закупівлю послуги з управління арештованими корпоративними правами низки компаній з групи IDS Ukraine.