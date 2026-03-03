В Мінекономіки розповіли про підготовку до активного весняного водопілля

В Україні сформувалися всі природні передумови для весняного водопілля, ключові гідротехнічні споруди готові до безпечного пропуску великої води.

Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко в ефірі телеканалу "Суспільне", розповіли в пресслужбі міністерства.

Рівні води у багатьох річках вже піднялися в середньому на 2,5 метра. Додатковими факторами ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд.

За прогнозами гідрологів, підтоплення можливі практично по всій території України.

Найбільш показові ситуації наразі спостерігаються:

у басейні Сіверського Дінця на Харківщині;

у Черкаській області;

в Одеській області, де у п'яти населених пунктах уже зафіксовано часткові підтоплення домогосподарств.

У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях – зокрема в районі парку "Наталка", Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків, Труханового острова.

За словами Ірини Овчаренко, весняний період є ключовим для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури. Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків.

Водночас складною лишається ситуація на малих річках і на безгосподарних чи приватних гідроспорудах.

"Малі річки, засмічені й зарегульовані гідроспорудами, які роками не ремонтуються і це дається взнаки. Саме тут виникають локальні підтоплення. Тому місцевим громадам варто вже зараз приділити увагу цим об'єктам", – підкреслила Ірина Овчаренко.

Заступниця міністра зазначила: різке ускладнення можливе лише у разі одночасного накладання кількох факторів: інтенсивного танення снігу, рясних опадів та утворення льодових заторів.

Нагадаємо:

Торік у серпні повідомлялося, що через низьку водність водопілля у водосховищах зафіксовано найменші запаси води, які були за десятиріччя.