В Мінекономіки розповіли про підготовку до активного весняного водопілля
В Україні сформувалися всі природні передумови для весняного водопілля, ключові гідротехнічні споруди готові до безпечного пропуску великої води.
Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко в ефірі телеканалу "Суспільне", розповіли в пресслужбі міністерства.
Рівні води у багатьох річках вже піднялися в середньому на 2,5 метра. Додатковими факторами ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд.
За прогнозами гідрологів, підтоплення можливі практично по всій території України.
Найбільш показові ситуації наразі спостерігаються:
- у басейні Сіверського Дінця на Харківщині;
- у Черкаській області;
- в Одеській області, де у п'яти населених пунктах уже зафіксовано часткові підтоплення домогосподарств.
У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях – зокрема в районі парку "Наталка", Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків, Труханового острова.
За словами Ірини Овчаренко, весняний період є ключовим для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури. Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків.
Водночас складною лишається ситуація на малих річках і на безгосподарних чи приватних гідроспорудах.
"Малі річки, засмічені й зарегульовані гідроспорудами, які роками не ремонтуються і це дається взнаки. Саме тут виникають локальні підтоплення. Тому місцевим громадам варто вже зараз приділити увагу цим об'єктам", – підкреслила Ірина Овчаренко.
Заступниця міністра зазначила: різке ускладнення можливе лише у разі одночасного накладання кількох факторів: інтенсивного танення снігу, рясних опадів та утворення льодових заторів.
Нагадаємо:
Торік у серпні повідомлялося, що через низьку водність водопілля у водосховищах зафіксовано найменші запаси води, які були за десятиріччя.