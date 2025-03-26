АРМА розриває контракт з управителем "Моршинської"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів розриває контракт з управителем бренду мінеральної води "Моршинська".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

АРМА анонсувала розірвання договору з цією компанією як нереалізований та оголошення нового конкурсу на управління "Моршинською".

За словами Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовляються працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належать російському олігарху Міхаілу Фрідману. Він був співласником компанії IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська" та "Миргородська".

Дума зазначила, що законопроєкти які мали розблокувати управління арештованими корпоративними правами, які підготувала АРМА, не були прийняті парламентом.

"Це абсурд і цинізм – під час війни питати згоди у ворога. Саме це заважає активам працювати на Україну!

Один із найбільш резонансних кейсів – IDS Ukraine (Моршинська). Компанія, що продовжує працювати на своїх власників і отримує мільярдні прибутки, за даними податкової", – зазначила Дума.

Дума також скаржиться, що АКМУ задовго розглядає питання дозволу на концентрацію.

"АРМА внесено десятки заяв і запитів до АМКУ в процедурі концентрації щодо отримання висновку по управлінню "Моршинської". Півтора року це "нерозумні строки", – додала Дума.

Нагадаємо:

Арештовані активи виробника "Моршинської" IDS Ukraine врешті перейдуть у власність держави, але існує два способи передачі корпоративних прав.