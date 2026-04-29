У І кварталі року суд визнав необґрунтованими активи на 36 мільйонів гривень

Упродовж першого кварталу 2026 року за результатами проведення моніторингів способу життядо правоохоронних органів скерували 13 матеріалів та обґрунтованих висновків з виявленими ознаками порушень на загальну суму понад 100 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зокрема, два обґрунтовані висновки стосувалися ознак незаконного збагачення на 34,69 млн грн.

У межах цих проваджень завершено досудове розслідування та скеровано обвинувальні акти до суду щодо двох суб'єктів декларування.

Перший – це начальник психіатричної клініки (з палатами для наркологічних хворих) – головного психіатра Збройних Сил України Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".

Другий суб'єкт – ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Ще 11 матеріалів на 65,33 млн грн НАЗК скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. САП подасть позови щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

У І кварталі 2026 року прокурори САП подали до Вищого антикорупційного суду п'ять позовів на загальну суму 23,83 млн гр. Але усі вони – на підставі матеріалів, переданих НАЗК у попередні періоди.

Вони стосуються активів, набутих колишнім начальником Кременчуцького РТЦК та СП (4,2 млн грн), керівником підрозділу детективів БЕБ (3,94 млн грн), керівником однієї з окружних прокуратур Харкова (7,53 млн грн).

Також йдеться про активи начальника управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області (2,72 млн грн) та депутата Горохівської сільської ради (5,45 млн грн).

За матеріалами МСЖ у І кварталі 2026 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 35,96 млн грн.

Це майно, набуте колишнім начальником Запорізького ОТЦК та СП (3,8 млн грн), начальником Лозівського РТЦК та СП (4,85 млн грн), начальником Державної екологічної інспекції Карпатського округу (19,94 млн грн), депутатом Великодимерської селищної ради (5,14 млн грн) та працівником управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції (2,22 млн грн).

Апеляційна палата ВАКС у цей період підтвердила законність рішень суду першої інстанції щодо активів на 16,18 млн грн, залишивши їх без змін.

Йдеться, зокрема, про майно депутата Млинівської районної ради на суму 5,67 млн грн, подружжя митників (начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина – посадовця районної ради на Київщині) на суму 8,71 млн грн.

Також ідеться начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції – на суму 1,8 млн грн.

Окремо за результатами моніторингу способу життя у березні 2026 року НАЗК направило до Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону два обґрунтовані висновки щодо ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 КК України, на загальну суму понад 13 млн грн.

НАЗК нагадаємо, що у 2025 роц здійснило 247 моніторингів способу життя суб'єктів декларування та скерувало до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції 94 матеріали та обґрунтовані висновки з виявленими ознаками набуття необґрунтованих активів та незаконного збагачення на понад 1 млрд 113 млн грн.

