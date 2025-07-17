Чешская RSE поставит газопоршневые установки для проекта Power One

Чешская компания RSE s.r.o. Андрея Гриненко стала поставщиком газопоршневых установок для первой очереди проекта Power One, инициированного Dragon Capital Томаша Фиалы и компанией Negen экс-главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Об этом пишет Энергореформа.

"Общая мощность когенерационных модулей, которые компания производит на базе двигателей немецкой компании MWM (Caterpillar Energy Solutions), будучи ее официальным партнером, составит 20 МВт", - сообщает Энергореформа, ссылаясь на RSE.

В целом первая очередь проекта Power One составляет около 60 МВт, из которых 40 МВт - это системы накопления энергии (СНЭ). Подключение первой станции к сети планируется уже осенью 2025 года.

"Для нас это не просто поставка - это партнерство в создании новой архитектуры украинской энергосистемы. Установки RSE формируют ее устойчивость - высокоманевренную генерацию, способную обеспечить критически важную стабильность в самые сложные периоды", - отметил основатель RSE Андрей Гриненко.

По его словам, решение RSE - это модульная мобильная генерация на базе двигателей MWM мощностью 1-4,5 МВт, которая быстро вводится в эксплуатацию. Он добавил, что компания предоставляет полную инженерную поддержку: проектирование, настройка, запуск, сервис.

Напомним:

Ранее сообщалось, что владелец Dragon Capital Томаш Фиала инвестирует 30 миллионов долларов в совместный энергопроект с бывшим CEO "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким.

Кудрицкий уволился из "Укрэнерго" в сентябре 2024 года, а в ноябре он вместе с бывшим членом правления "Укрэнерго" Андреем Немировским основал компанию "Неджен". В апреле 2025-го "Неджен" договорилась о запуске энергетического проекта Power One с Dragon Capital.

"В рамках проекта привлекаем финансирование и строим распределенную генерацию, чтобы помочь Украине преодолеть дефицит, созданный российскими обстрелами. Это - батарейки и газопоршневые станции - балансирующие мощности, которые больше всего нужны системе", - рассказал Кудрицкий Forbes Ukraine.

Ранее сообщалось, что в интервью ЭП бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для усиления энергосистемы надо построить по несколько гигаватт маневровой мощности, а также батареи для хранения энергии. По его словам, все потребности энергосистемы считаются в "Укрэнерго" и в компании есть четкое понимание, сколько и чего надо построить.

В интервью ЭП Кудрицкий отметил, что у украинской энергосистемы есть на самом деле огромный потенциал для восстановления и для того, чтобы стать нетто-экспортером в Евросоюз.

"Сейчас есть уникальный шанс воспользоваться этим аппетитом инвесторов к украинской энергетике и построить новую энергетику, новый рынок электроэнергии, восстановить энергетическую роль и вес Украины на европейской карте. Надо этим шансом воспользоваться как можно быстрее", - уверял он.

В мае 2021 года владелец компании Dragon Capital Томаш Фиала купил 100% корпоративных прав издания "Украинская правда". Редакция подписала с владельцем редакционное соглашение, с содержанием которого можно ознакомиться здесь.