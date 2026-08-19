Бельгійці інвестують 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund

BIO, бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються, інвестує 6 млн доларів у Rebuild Ukraine Fund (REBUF), яким управляє Dragon Capital.

Про це повідомляє Dragon Capital.

Урочисте підписання відбулося в Києві у присутності заступника міністра економіки та довкілля України Віталія Кіндратіва, віцепрем'єр-міністра та міністра закордонних справ, європейських справ і співробітництва у сфері розвитку Бельгії Максима Прево, надзвичайного і повноважного посла Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса та генерального директора BIO Йоріса Тотте.

"Підтримувати Україну означає підтримувати підприємства, завдяки яким продовжує працювати її економіка. Інвестуючи в REBUF, BIO допомагає українським компаніям отримати доступ до довгострокового капіталу, необхідного для того, щоб вистояти, адаптуватися та зростати", – зазначив генеральний директор BIO Йоріс Тотте.

Як повідомив керівник фонду REBUF та голова напрямку прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок інвестиція BIO разом із зобов'язаннями інших фінансових інституцій розвитку дала змогу провести перше закриття REBUF і розпочати його інвестиційну діяльність.

"Така потужна підтримка міжнародних партнерів свідчить про довіру до приватного сектору України та дає нам змогу залучати додатковий капітал для українських компаній, які працюють у складних умовах і зміцнюють економічну стійкість країни", – зазначив він.

У травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

Rebuild Ukraine Fund – це перший фонд прямих інвестицій, залучений після початку повномасштабного вторгнення, що інвестує в реальні активи в Україні – малі, середні та більші підприємства, що підтримують економічну стійкість і відновлення країни.

Фонд із цільовим розміром 250 млн доларів США зосереджується на інвестиціях у такі сектори, як споживчі товари та послуги, охорона здоров'я, фармацевтика, фінансові послуги, галузі, пов'язані із сільським господарством, виробництво будівельних матеріалів, роздрібна торгівля та технології.

Перше закриття REBUF відбулося за підтримки провідних міжнародних фінансових інституцій розвитку, зокрема, ЄБРР, IFC, Norfund, Swedfund, BIO, а також Dragon Capital, що здійснює управління фондом.

Нагадаємо:

IFC, підрозділ Групи Світового банку, інвестує до 50 мільйонів євро в акціонерний капітал фонду Horizon Capital Catalyst Fund, одну з перших платформ прямого інвестування, що мобілізує капітал для критичної інфраструктури України.

Компанія Horizon Capital залучила 150 млн євро до фонду Catalyst Fund для відбудови України, мета − мобілізувати до 3 млрд євро у ключові сектори економіки країни.