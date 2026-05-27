Фонд ADUIF оголосив про перше закриття: у які галузі інвестуватиме

Dragon Capital та Amber Infrastructure оголосили про те, що фонд Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (ADUIF, Фонд) залучив 207 млн євро, провів перше закриття і розпочне інвестиції в енергетичну, транспортну та цифрову інфраструктуру України.

"Про перші угоди буде оголошено найближчим часом. Перше закриття стало наступним етапом після церемонії підписання під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в січні 2026 року, де було підтверджено зобов'язання якірних інвесторів", – говориться у повідомленні.

ADUIF I, яким спільно управляють групи Dragon Capital та Amber Infrastructure, є першим у історії спеціалізованим інфраструктурним фондом, що повністю інвестує в Україну.

Капітал, вкладений через Фонд, допоможе стабілізувати аварійне енергопостачання, посилити цифрову інфраструктуру та послуги, усунути обмеження у транспорті та логістиці, а також модернізувати критичну інфраструктуру, яка є необхідною для довгострокової відбудови України та створення робочих місць.

"Як співкеруючі компанії, Dragon Capital та Amber Infrastructure об'єднують свої ключові компетенції та спільну довгострокову відданість відновленню України, поєднуючи міжнародний досвід Amber у сфері інфраструктурних інвестицій із сильною локальною присутністю Dragon Capital та її багаторічним успішним досвідом роботи в Україні", – говориться у повідомленні.

Перший раунд фінансування завершено за активної підтримки потужної групи якірних інвесторів: Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Swedfund та Impact Fund Denmark.

Частина інвестицій МФК у Фонд буде забезпечена гарантіями Європейської комісії та уряду Франції.

Участь провідних фінансових інституцій та банків розвитку засвідчує їхню тверду віру у відновлення України завдяки інституційним та приватним інвестиціям, а також однозначну впевненість у довгостроковій спроможності України до відновлення та силі інвестиційної стратегії ADUIF.

Dragon Capital та Amber Infrastructure також беруть на себе значні інвестиційні зобов'язання в ADUIF I як співкеруючі компанії, підтверджуючи власну впевненість у цілях Фонду.

Заснована у 2000 році Томашем Фіалою компанія Dragon Capital має під управлінням активи на мільярд доларів. За останнє десятиліття компанія інвестувала понад 700 млн доларів у приватний капітал та нерухомість в Україні в партнерстві з провідними світовими інвесторами.

Наразі Dragon Capital управляє шістьма галузевими фондами та інвестиційними інструментами, є активним та успішним інвестором з диверсифікованим портфелем, орієнтованим на нерухомість, машинобудування, харчову промисловість, електронну комерцію, фармацевтику, фінтех та фінансові послуги.

Amber входить до складу Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC ("Boyd") — глобальної диверсифікованої компанії, що спеціалізується на інфраструктурі, нерухомості та цінних паперах із фіксованим доходом, має активи під управлінням на суму понад 39 млрд доларів.

Сама компанія Amber є спеціалізованим міжнародним інвестиційним менеджером, що фокусується на інвестиціях, управлінні активами та фондами. Наразі Amber управляє або консультує дев'ять фондів та керованих рахунків (два публічних та сім приватних) з активами під управлінням на суму близько 5 млрд фунтів стерлінгів.

У травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

