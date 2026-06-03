Dragon Capital планує купити страхову компанію Vuso – Forbes Ukraine

Інвестиційна компанія Dragon Capital планує купити українську страхову компанію, одного з лідерів ринку, Vuso.

Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на чотирьох співрозмовників з фінансового та страхового секторів.

VUSO працює на українському ринку з 2001 року, спеціалізується на моторному, медичному та туристичному страхуванні для приватних та корпоративних клієнтів.

За інформацією Forbes Ukraine, компанія займає друге місце за чистим прибутком за результатами першого кварталу – 157,8 млн грн.

Один зі співрозмовників видання припустив, що Dragon Capital купує страхову компанію з метою перепродажу. Співрозмовники Forbes припустили, що угода може коштувати від 25 до 35 мільйонів додарів.

Кінцевим бенефіціарним власником Vuso та головою наглядової ради страхової є Михайло Назарчук.

У травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

Нагадаємо:

Наприкінці квітня 2026 року Vuso увійшла до першого переліку значимих страховиків від НБУ за результатами 2025 року.

У 2021 році страхова компанія "VUSO" домовилася про придбання частини страхового бізнесу з холдинґу СКМ Ріната Ахметова, "УАСК АСКА".