З обвинувачення Чернишова зняли епізод збагачення – але інкримінували більш тяжкий злочин

Епізод на 500 тисяч доларів у справі колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова перекваліфікували з незаконного збагачення на відмивання коштів — особливо тяжкий злочин, повідомили у САП.

Про це ЕП розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відповідь на заяву адвоката про виключення цього епізоду з підозри.

Захисник Чернишова Олександр Русин раніше заявив "Українським новинам", що НАБУ прибрало один із трьох епізодів незаконного збагачення. Адвокат назвав це фактичним визнанням "помилкового звинувачення".

САП підтвердила зміну підозри, але заперечила таке пояснення. За словами прокурорів, після первинного повідомлення про підозру слідство отримало докази злочинного походження частини коштів.

Йдеться про набуття та використання 500 тисяч доларів для фінансування будівництва резиденцій у котеджному містечку під Києвом. Ці дії тепер кваліфікували за статтею 209 Кримінального кодексу — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, — та включили до епізоду "Династія".

"Підставою для зміни підозри стало не "помилкове звинувачення", як про це заявив у коментарях журналістам захисник підозрюваного, а кваліфікація одного з епізодів отримання грошових коштів як більш тяжкого кримінального правопорушення", — наголосили у САП.

Таким чином, претензії слідства щодо цієї суми залишаються, хоча їхня правова кваліфікація змінилася. У справі "Мідас" Чернишову наразі інкримінують і незаконне збагачення, і відмивання коштів.

Читайте також: Від міністра до "смотрящих": як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть

Нагадаємо:

11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили Чернишову про підозру в незаконному збагаченні. Тоді слідство заявляло про задокументовану передачу експосадовцю та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою.