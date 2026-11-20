Вищий антикорупційний суд продовжує підготовче засідання у справі "Чисте місто" про схему заволодіння землею в Києві, і на засідання вперше з'явився ексдепутат Київради Денис Комарницький – в режимі онлайн.

Про це пише Центр протидії корупції.

Серед обвинувачених – ексдепутат Київради Денис Комарницький, який переховується у Відні, колишні заступники голови КМДА Олександр Спасибко та Петро Оленич, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, членкиня цієї комісії Олена Марченко та інші особи.

Комарницький на засідання з'явився в режимі онлайн.

"Йдеться саме про того Комарницького, якого, за даними медіа, у лютому 2025 року вивезли до кордону під прикриттям авто з камуфльованим забарвленням та позначкою "200". Згодом журналіст "Української Правди" Михайло Ткач знайшов його у Відні", – нагадує ЦПК.

До організації втечі були причетні колишні позаштатні працівники СБУ, співробітники Управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття та місцевий депутат.

Прокурор САП заперечував проти дозволу обвинуваченим, які у розшуку, брати участь у засіданні в режимі відеоконференції. Водночас суд дозволив таку участь у підготовчому засіданні.

"Окремо варто відзначити ситуацію з одним з обвинувачених - Романом Блюміним. Він розірвав договір зі своїм захисником, що унеможливило подальше проведення підготовчого засідання", – пише ЦПК.

Водночас суд вирішив розглянути питання, які не стосуються Блюміна.

Нагадаємо:

Раніше НАБУ і САП скерували до суду справу злочинної організації, яка взяла під контроль земельні рішення столичної влади аби заволодіти цінними ділянками під забудову.

Раніше САП та НАБУ повідомили, що завершили слідство у справі щодо оборудок зі столичною землею, які здійснювали злочинці на чолі з ексдепутатом Київської міськради.

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Раніше повідомлялося, що секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Згідно з оприлюдненими записами, Комарницький, Терентьєв та Бондаренко вирішували, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради відносно забудовників.