Чернігів отримав від Словаччини 26 генераторів

26 генераторів різної потужності Чернігів отримав завдяки донатам народу Словаччини.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

Зазначається, що сьогодні обладнання вже у місті й буде розподілене між підприємствами критичної інфраструктури, закладами медицини та освіти, а також структурними підрозділами міської ради, які надають допомогу населенню в умовах відключень електроенергії.

Як інформує міськрада, опіку над Черніговом взяла неурядова організація ADRA, яка закупила та доставила 26 генераторів на суму близько 130 000 євро, а також організація "Серцем з Україною" відповідальна за поставки двох зарядних станцій.

Потужність генераторів варіюється від 3 до 50 кіловат. Представники делегації зі Словаччини особисто їх передадуть підприємствам та закладам Чернігова, додали в міськраді.

Нагадаємо:

Наприкінці січня Польща передала в Україну 379 генераторів різної потужності.