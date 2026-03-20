Війна з Іраном стала найбільшою загрозою для енергетики в історії – МЕА

Війна з Іраном спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час, для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців або більше.

Такий прогноз дав глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, пише FT.

Фатіх Біроль сказав Financial Times, що цей конфлікт є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії". Він сказав, що обсяг газу, втрачений через бойові дії, удвічі перевищує обсяг, який Європа втратила від Росії у 2022 році.

За його словами, втрати нафти також перевищили масштаби двох нафтових шоків 1970-х років, які спричинили рецесії та нормування пального в усьому світі.

Він виступив після тижня, протягом якого ціни на нафту зросли майже до 120 доларів за барель, тоді як Ізраїль та Іран обмінювалися хвилями ракетних ударів по життєво важливих енергетичних вузлах у Перській затоці, зокрема по родовищу Південний Парс і великому комплексу Рас-Лаффан у Катарі.

Однак, за його словами, політики й ринки досі недооцінюють масштаб кризи. Проблема зростатиме з кожним днем, поки потоки енергоносіїв із Близького Сходу, який експортує п'яту частину світової нафти та скрапленого природного газу, залишаються заблокованими через фактичну блокаду Ормузької протоки з боку Ірану.

Навіть якщо конфлікт завершиться і протоку знову відкриють, Біроль сказав, що для повернення до роботи нафтових і газових родовищ, багато з яких були зупинені або пошкоджені, "знадобиться багато часу".

Рекордного вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів та інших заходів, які вживають уряди країн, недостатньо для подолання енергетичної кризи.