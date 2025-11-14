Черговий удар Росії по Києву: можливі перебої електро- і водопостачання

У Києві внаслідок масованої комбінованої атаки Росії можливі перебої електро- і водопостачання. Унаслідок масованої атаки ворога у столиці пошкоджені ділянки теплових мереж.

Про це пише УП.

У ніч на 14 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на Київ та Київську область. Ворог застосував балістичні ракети та ударні безпілотники. За попередніми даними, у кількох районах столиці є влучання у житлові будинки.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула та 25 отримали поранення, серед них вагітна жінка та дитина.

Зокрема, у Шевченківському районі столиці через падіння уламків зафіксовано загорання поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі. У Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі та пошкоджено нежитлову будівлю.

"У місті можливі перебої електро- і водопостачання", – повідомив вночі київський міський голова Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що внаслідок російської масованої атаки на столицю пошкоджено окремі ділянки теплових мереж. У Деснянському районі через аварію на тепломагістралі тимчасово припинено теплопостачання частини будинків.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що під ворожим ударом опинилися як об'єкти критичної інфраструктури, так і житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури в п'яти районах області.

Нагадаємо:

Раніше в "Укренерго" повідомили, що у пʼятницю, 14 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.