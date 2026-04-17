Українські порти не справляються з експортом кукурудзи: з’явилися черги

Україна не справляється з експортом кукурудзи, у портах формуються черги

В українських морських портах спостерігається перевантаження зернових терміналів, що створює ризики зриву строків виконання контрактів.

Про це повідомляє AgroPolit із посиланням на аналітиків Spike Brokers.

Через великий потік вантажів у обмежену кількість портів виникають черги автотранспорту, а швидкість вивантаження зерна знижується. Натомість за останній тиждень у портах суттєво зросло накопичення кукурудзи.

З початку квітня Україна вже експортувала понад 816 тис. тонн кукурудзи. Основними покупцями стали Туреччина та Італія, а також низка інших європейських і середземноморських країн, зокрема Іспанія, Нідерланди, Туніс і Бельгія.

Водночас надлишок зерна в портах і складнощі з його відвантаженням чинять тиск на ціни: за тиждень експортні котирування кукурудзи знизилися приблизно на 2 дол. за тонну.

Проте стабільний попит з боку європейських імпортерів частково стримує падіння цін на кукурудзу.

Експерти зазначають, що подальші темпи експорту переважно залежатимуть від того, наскільки швидко вдасться усунути логістичні "вузькі місця" в портах.

Нагадаємо:

У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 9,95 мільйона тонн сільськогосподарської продукції на чотири мільярди доларів, а валютна виручка зросла на 9,3%. Зокрема експорт кукурудзи зріс на 20% – з 4,7 млн тонн до 5,6 млн тонн.