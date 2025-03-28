В приложении и на сайте "Укрзализныци" сбой работы: будут работать дополнительные кассы
Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продажи могут возникать сбои в работе приложения и сайта продажи билетов "Укрзализныци".
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Чтобы сбалансировать спрос, будут работать дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком.
- В Киеве сейчас работают 27 касс: 25 - на Центральном вокзале и две дополнительные - на Южном.
- Усилены и кассовые зоны во Львове: сейчас на вокзале работают уже 10 касс.
Также, как отметили в УЗ, в кассовых залах продолжают работать вокзальные "ангелы", которые консультируют пассажиров по вопросам приобретения, возврата билетов и посадки на поезд.
Напомним:
23 марта на "Укрзализныцю" совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.
Утром 27 марта систему онлайн-продаж "Укрзализныци" восстановили в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возврата.