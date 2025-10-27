Через ворожі атаки частина Сумської громади – без світла

Унаслідок ворожих атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії.

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам", – гаписав він у Телеграм

"Прошу мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше", – додав міський голова.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки на Київ в ніч на 25 жовтня загинули щонайменше дві людини, ще 12 отримали поранення. Через російську атаку було зруйновано складський комплекс та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії Оптіма-Фарм.

Раніше росіяни обстріляли енергооб'єкт у Чугуївському районі на Харківщині.

Також повідомлялося, що влада міста Суми вирішила розпочати опалювальний сезон раніше запланованого терміну, 27 жовтня 2025 року.