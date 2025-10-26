Атака на Київ знищила склад Оптіма-Фарм на 100 мільйонів доларів

Через російську атаку на Київ 25 жовтня було зруйновано складський комплекс та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії Оптіма-Фарм.

Про це повідомляє Ліга.net із посиланням на аналітика ринку та співробітника компанії.

Інформацію про знищення складу також підтвердили у "Оптіма-Фарм" на запит ЕП.

За інформацією джерела ЕП на фармринку, склад компанії "знищений вщент". Він обслуговував центральні регіони країни.

У "Оптіма-Фармі" на запит ЕП зазначили, що сума збитків в результаті атаки наближені до 100 мільйонів доларів.

За даними на сайті підрядника з електромонтажних послуг компанії Volantis, площа складу Оптіма-Фарм складає 29 000 кв. метрів.

Це вже друга атака на Оптіма-Фарм, 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

"Оптіма-Фарм" є другим за розміром фармацевтичним дистрибʼютором після "БаДМ". Компанія працює на українському ринку 31 рік.

Власником компанії є Андрій Губський, він не веде публічної активності.

За інформацією Forbes Україна, його бізнес із часткою 33% і 12 аптечними складами загальною площею 70 000 кв. м залишається одним з найбільших на фармринку.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки на Київ в ніч на 25 жовтня загинули щонайменше дві людини, ще 12 отримали поранення.