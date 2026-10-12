Через обстріли та негоду є знеструмлення у шести регіонах України

Внаслідок бойових дій нові знеструмлення зафіксовано у трьох областях, ще у трьох регіонах повністю або частково знеструмлені 63 населені пункти через погоду.

Про це інформує Укренерго.

Через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок бойових дій – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій і Запорізькій областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – говориться у повідомленні.

Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – повністю або частково знеструмлені 63 населені пункти у Житомирській, Хмельницькій і Тернопільській областях.

Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні з 06:00 до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1,5 черги) для всіх категорій споживачів.

Споживання електроенергії зросло: станом на 09:30, воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 9 жовтня.

Укренерго пояснює це меншим обсягом застосованих заходів обмеження. А хмарна погода і дощ у частині областей зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо:

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у частині столиці.