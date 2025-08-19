Україна ввела штучний інтелект у перевірку документів

В Україні почала працювати перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл". "єДозвіл" — державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та змін до дозволів і ліцензій. Коли підприємець подає документи через портал "Дія", система "єДозвіл" у фоновому режимі перевіряє правильність заповнення, допомагає експертам ухвалювати рішення та повертає результат у "Дію".

Новий ШІ-модуль виявляє відсутні дані, помилки та невідповідності, що скорочує кількість відмов і прискорює процес отримання ліцензії. Це дозволяє державним експертам зосередитися на складних випадках, тоді як рутинні перевірки бере на себе технологія.