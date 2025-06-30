Відтепер в "Дії" можна замінити техпаспорт

В застосунку "Дія" з'явився сервіс заміни техпаспорту.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Більше жодних поїздок на інший кінець міста в Сервісний центр МВС, щоб отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Клік у "Дії" – і документ уже їде до вас курʼєром або на відділення "Укрпошти"", – йдеться в повідомленні.

Замінюйте техпаспорт у "Дії", якщо:

- змінили персональні дані;

- втратили або пошкодили документ;

- вибрали новий номерний знак;

- хочете замінити пластик на цифрове або навпаки.

Якщо в авто змінилися технічні характеристики – об’єм двигуна, тип пального чи колір – зверніться до сервісного центру МВС особисто, зазначили в Мінцифри.

Як замінити техпаспорт у "Дії"? Відкрийте застосунок "Дія" – Сервіси – Водієві – Заміна техпаспорта. Далі просто заповніть заяву, перевірте вказані дані та оберіть варіант доставки від "Укрпошти" – кур’єр або відділення.

Далі потрібно оплатити послугу протягом 24 годин та чекати на сповіщення від "Укрпошти" про доставку.

Нагадаємо:

З 25 червня "Дія" разом з МВС розпочала бета-тестування нової послуги – отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн. Без черг та з доставкою оригіналу поштою.