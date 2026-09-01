За півріччя борги українців за мікрокредитами зросли на 17%

Українці за перше півріччя 2026 року уклали 4,2 млн договорів на 37,5 млрд грн з мікрофінансовими організаціями, середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза.

Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом, станом на 1 липня поточного року, за даними Національного банку України, 32,3 млрд грн заборгували українці МФО, що на 17% більше, ніж на початку 2026 року. Від початку року борг вже збільшився на 4,7 млрд грн.

З мікрофінансовими організаціями українці уклали 4 196 309 договорів за перше півріччя. Загальна сума таких позик склала 37,5 млрд грн.

При чому кількість мікрокредитів за рік майже не змінилася — близько 700 тисяч договорів щомісяця.

"Брати більше мікропозик не стали — втім значно виросла середня сума такого кредиту", – зазначають аналітики.

Так, 9 170 грн сягнув середній розмір мікрокредиту у другому кварталі 2026 року. Це майже у 1,5 раза більше, ніж у аналогічний період торік, коли середня позика становила близько 6 290 грн.

"Після початку повномасштабної війни ситуація була протилежною: заборгованість за мікрокредитами скорочувалася та на кінець 2022 року опустилася до 8 млрд грн. Втім від початку 2023 року борг українців перед МФО почав знову зростати", – говориться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що за перше півріччя 12,78 млрд грн доходу отримала десятка найбільших МФО країни, і їхній сукупний прибуток за цей період склав 1,16 млрд грн.

Найбільший дохід серед десятки отримала Укр Кредит Фінанс (CreditKasa) — 1,99 млрд грн, або близько 16% сукупного доходу топ-10. Водночас за прибутком лідирує Споживчий Центр (ШвидкоГроші) — 361,3 млн грн. Це майже третина сукупного прибутку десяти найбільших МФО.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українці завершили 2025 рік із 27,65 млрд грн боргу перед мікрокредитними організаціями. За рік ця сума зросла на третину – на 7,7 млрд грн.

За пів року 2025-го українці уклали 4,39 млн договорів щодо мікрокредитів. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік.