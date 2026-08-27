Через заставу за Галущенка НБУ почав перевіряти інші банки

Національний банк розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Про це йдеться в офіційній заяві НБУ.

Перевірки розпочали 24 серпня. Регулятор з'ясовує, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які, за оприлюдненими матеріалами НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Назви та кількість банків НБУ не розкрив.

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Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, "відмивалися" саме через "Сенс Банк".

До наглядової ради державного "Сенс банку" призначили нового незалежного члена — колишнього топменеджера Raiffeisen Bank Петера Новака.

"Сенс банк" тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу та заблокував їй доступ до корпоративної мережі й усіх систем банку.

21 серпня НБУ розпочав позапланові перевірки Сенс Банку. Регулятор перевіряє можливе втручання в автоматизовану систему банку під час проведення операцій із заставою. Того ж дня НБУ зажадав відсторонити Людмилу Снігур від посади в Сенс Банку, що і сталося 25 серпня.