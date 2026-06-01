НБУ фіксує скорочення частки непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі далі зменшується: станом на 1 травня 2026 року – до 12,6%, або на 1,3 відсоткових пункта з початку року.

Про це інформує Національний банк України.

Факторами, які сприяли збереженню позитивної тенденції, у січні – квітні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів, говориться у повідомленні.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за зазначений період зріс на 122,3 млрд грн, або на 9,0%, до 1,482 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2,9 млрд грн, або на 1,5%, до 186,5 млрд грн. Частка NPL фізичних осіб зменшилася на 0,4 в. п. до 10,4%, бізнесу – на 1,6 в. п. до 15,4%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків: у державних банках – до 17,9%, у приватних українських банках – до 7,7%, у банках з іноземним капіталом – до 5,9%.

У грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму, говориться у повідомленні.

В українських банках частка непрацюючих кредитів (NPL) станом на 1 квітня скоротилася до 12,9%, або на 1 відсотковий пункт з початку року, а з березня 2022 – на 13,7 пункта.

Темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні: чисті гривневі кредити бізнесу у квітні 2026 року збільшилися на 34% рік до року, населенню – на 35%.