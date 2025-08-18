Дорожнє покриття на Львівщині здали у оренду за 100 тисяч гривень на місяць

Шість приватизаційних аукціонів минулого тижня забезпечили державі понад 1,2 млрд гривень.

Про це повідомляє Фонд державного майна України

"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 6 онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro. Продажі з них: 5 на суму 601,95 млн гривень і окремо 1 аукціон в межах великої приватизації з продажу санкційного активу державного пакету акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім" – за 608,14 млн гривень", – говориться у повідомленні.

"Загалом за лоти змагалися 19 учасників, тобто у середньому на лот припадало 3,17 охочих придбати державні об’єкти", – зазначено у повідомленні.

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім". ПрАТ "Вінницяпобутхім" належить до об’єктів великої приватизації — вартість активу на торгах стартувала з 301,41 млн гривень.

Найдорожчим об’єктом малої приватизації став ЄМК ДП "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" в місті Харків. За об'єкт змагалися 7 учасників, що зумовило зростання вартості у 57,31 раза: від стартової – 10,47 тис. гривень, до переможної – 600 млн гривень.

За нього змагалося 2 учасники, і за підсумками торгів вартість зросла у 2 рази — до 608,14 млн гривень. Всі кошти з приватизації націоналізованого майна будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії

За минулий тиждень на онлайн-торгах було укладено договорів оренди державного майна на 327,7 тис. гривень, повідомляє також ФДМУ.

"Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 26 аукціонів з оренди на суму – 327 731 гривня. Сукупна вартість активів зросла у 2,36 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 38 учасників", – говориться у повідомленні.

"Найдорожчий лот тижня – частина дорожнього покриття (9,0 м²) на Львівщині. В ході торгів за лот змагалися 3 учасники. Вартість оренди зросла до 100 тис. грн. на місяць", – повідомляє ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за даними аудиту Рахункової палати України, у 2024 році середня вартість оренди 1 м2 державного майна знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Також повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Як повідомлялося раніше, за перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.