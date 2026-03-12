Російська атака спричинила транскордонне забруднення Дністра

Через російську атаку з інфраструктурних об'єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався виток технічних мастил у річку Дністер, забруднення поширилося по річці на територію Молдови.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Російська Федерація продовжує вчиняти міжнародні екологічні злочини, використовуючи війну, як інструмент руйнування екосистем та створення транскордонних екологічних загроз", – заявили у міністерстві.

У ніч на 7 березня Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС.

10 березня 2026 року після ракетно-дронової атаки рф по Україні у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

"За попередніми даними, забруднення Дністра ймовірно пов'язане з витоком технічних (трансформаторних) масел з інфраструктурних об'єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки РФ 7 березня 2026 року", – говориться у повідомленні.

Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.

Мінекономіки в межах діяльності Дністровської комісії виступає центральним координатором міжвідомчої та міжнародної взаємодії щодо реагування на цю екологічну загрозу.

Україна діє швидко та скоординовано, як на національному рівні, так і у взаємодії з Молдовою, щоб локалізувати забруднення та мінімізувати його наслідки. Водночас такі дії рф мають отримати належну міжнародну правову оцінку, наголосили у відомстві.

Підрозділи ДСНС розпочнуть виконання практичних заходів, зокрема встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень.

Річка Дністер є одним із ключових джерел водопостачання для міст Одеса (Україна) та Кишинів (Республіка Молдова), забруднення становить серйозну загрозу для населення та водних екосистем.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит "Укргідроенерго" у розмірі 75 мільйонів євро на модернізацію та відновлення гідроелектростанцій.