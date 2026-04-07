Рада продовжила дію військового збору на 3 роки після завершення війни

Скріншот з трансляції на Youtube

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

Про це йшлось під час засідання ВР.

Згідно з результатами, за ухвалення законопроєкту 15110 в цілому проголосували 257 депутатів.

Як інформує Міністерство фінансів, закон передбачає продовження сплати військового збору у чинних на сьогодні розмірах протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану.

Законом передбачено, що протягом трьох років діятимуть поточні ставки військового збору:

для фізичних осіб — 5% (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5%);

для фізичних осіб — підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати;

для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.

У відомстві підкреслили, що ухвалення закону є важливим кроком для виконання міжнародних зобов'язань України, зокрема в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За розрахунками Мінфіну, продовження справляння військового збору у чинних на сьогодні розмірах дозволить залучати до держбюджету близько 140 млрд гривень у рік.

Довідка. Військовий збір було запроваджено з 3 серпня 2014 року для фінансування потреб Захисників нашої держави після початку збройної агресії росіян проти України.

Нагадаємо:

6 квітня Комітет з питань податків Верховної Ради підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

Також в Бюджетному кодексі буде створений окремий спецфонд, куди цей збір буде надходити.