Військовий збір на три роки після війни: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

Інформація про це міститься у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом від президента України", – говориться у картці законопроєкта.

Закон передбачає, що у Бюджетному кодексі буде створено окремий спецфонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору.

Нагадаємо, що цей законопроєкт є "маяком" Міжнародного валютного фонду – його ухвалення є вимогою для отримання Україною фінансування.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

6 квітня Комітет з питань податків Верховної Ради підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.