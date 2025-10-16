Депутати хочуть понад вдвічі роздути бюджету на 2026 рік, але не знають, де брати кошти

Бюджетний комітет ВР опрацював 3 339 поправок до проєкту бюджету на 2026 рік: орієнтовна вартість пропозицій нардепів перевищує 7,1 трлн грн - це додатково майже півтора бюджету-2026.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Більшість авторів правок не вказують джерела покриття витрат. Серед тих, хто пропонує фінансування, найчастіше фігурують резервний фонд і видатки на обслуговування держборгу.

Підласа стверджує, що у разі ухвалення всіх пропозицій резервний фонд став би "мінусовим" на 47 млрд грн, а нова програма "військовий резерв" для непередбачуваних оборонних витрат - на 224,2 млрд грн.

За законом бюджетний комітет має зберегти баланс і не збільшувати дефіцит. "Повністю враховуватимуться лише правки з реалістичними джерелами покриття, а низку слушних ідей комітет доручить уряду допрацювати до другого читання", - каже Підласа.

Друге читання по правках до бюджету на 2026 рік заплановано на 18-20 листопада.

Нагадаємо:

Пріоритетом державного бюджету на 2026 рік будуть видатки на оборону та соціальну сферу.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.