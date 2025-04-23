BYD планує експансію в Європі з новою стратегією

Провідний китайський виробник електромобілів BYD переглядає свої європейські операції після стратегічних помилок.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Помилками BYD на європейському ринку називають нездатність підписати достатню кількість дилерів і найняти керівників зі знанням місцевого ринку, а також запропонувати гібриди.

Китайська компанія швидко вирішила ці перші помилки у Європі, значно розширивши свою дилерську мережу і запропонувавши високі зарплатні пакети, щоб переманити керівників європейських автовиробників.

У грудні китайський лідер електромобілів оголосив, що гібриди з підзарядкою матимуть вирішальне значення для його європейської стратегії.

Це рішення було прийнято після того, як спеціальний радник BYD по Європі Альфредо Альтавілла - один з ключових керівників, найнятих в рамках європейського перезавантаження BYD - повідомив засновнику і голові правління BYD Ван Чуаньфу, що стратегія повністю електричного авто все ще важко продається в багатьох європейських країнах.

Нагадаємо:

Китайський автовиробник BYD розпочав 2025 рік зі стрімкого зростання продажів на тлі зростаючих проблем в американського конкурента Tesla, повідомляє Bloomberg.