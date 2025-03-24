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Ціна столового буряка в Україні зросла на понад 50% за рік

Олексій Артемчук — 24 березня, 13:56
Ціна столового буряка в Україні зросла на понад 50% за рік
Getty Images

В Україні ціни на столовий буряк за рік зросли на 51%, досягнувши 17-22 грн/кг. Це стало наслідком дефіциту коренеплодів на ринку.

Про це повідомляє EastFruit.

"Більшість українських виробників нині не погоджується на реалізацію столових буряків дешевше за 17-22 грн/кг (0,22-0,33 дол./кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше", – зазначають аналітики.

Запаси якісного буряка у господарствах зменшуються, тоді як попит з боку гуртових компаній і роздрібних мереж зростає. Через це знайти достатні обсяги продукції стало складно, що дозволяє виробникам підвищувати ціни.

Очікується, що ціни на буряк зростатимуть і надалі, оскільки більшість постачальників планують нове подорожчання вже цього тижня.

Нагадаємо:

В Україні огірки з місцевих тепличних комбінатів коштують в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Ціна столового буряка в Україні зросла на понад 50% за рік
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