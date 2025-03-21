Високий попит на огірки провокує ріст цін на них: яка нині їхня вартість

В Україні огірки з місцевих тепличних комбінатів коштують в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За їхніми даними, вартість огірків складає 95-140 грн/кг залежно від якості та обсягу партій продукції.

За словами експертів ринку, на цьому тижні вибірки огірка в теплицях помітно скоротилися через несприятливі погодні умови. У той же час попит на цю продукцію залишається дуже високим.

Крім того, постачання імпортних огірків помітно скоротилося, що також дозволило представникам українських тепличних комбінатів підвищити ціни на свою продукцію.

Нагадаємо:

Українські фермери продають моркву в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.