Україна отримала 2,9 мільярда євро в рамках Ukraine Facility

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 року та попередніх.

Вони стосувалися банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.

"В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону", – пише прем'єр.

Він також зазначив, що потреба у фінансуванні досі залишається критичною, а уряд максимально пришвидшує ухвалення всіх відповідних рішень та працює з парламентом для ухвалення необхідних законопроєктів.

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Нагадаємо:

24 вересня повідомлялося, що найближчим часом Україна отримає майже 3 млрд євро після схвалення Радою ЄС восьмого чергового траншу в рамках Ukraine Facility.