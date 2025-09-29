Insta-блогерку Стужук підозрюють в ухиленні від сплати податків 11 мільйонів

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати 11 млн грн податків відомій блогерці.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрювана впродовж 5 років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів в соціальних мережах. Однак до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці доходи вона не вносила. У такий спосіб блогерка ухилялась від сплати податків.

Як зазначили в БЕБ, підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міноборони.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Instagram-блогерку Русалочку XL оштрафували на ₴4,8 мільйона за незаконну рекламу азартних ігор.

В Instagram через незаконну рекламу казино заблокували 7 акаунтів, серед яких відома блогерка-мільйонниця Сімбочка.