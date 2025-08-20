В Instagram через рекламу казино заблокували 7 акаунтів, серед яких відома блогерка-мільйонниця

В Instagram через незаконну рекламу казино заблокували 7 акаунтів, серед яких відома блогерка-мільйонниця Сімбочка.

Про це повідомляє PlayCity.

"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories — показували "легкі виграші" й залишали активні посилання.

"Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity", – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо:

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйони гривень власника каналу "Труха Україна".

PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино.