В Instagram через рекламу казино заблокували 7 акаунтів, серед яких відома блогерка-мільйонниця
В Instagram через незаконну рекламу казино заблокували 7 акаунтів, серед яких відома блогерка-мільйонниця Сімбочка.
Про це повідомляє PlayCity.
"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories — показували "легкі виграші" й залишали активні посилання.
"Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity", – наголошується в повідомленні.
Нагадаємо:
Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйони гривень власника каналу "Труха Україна".
