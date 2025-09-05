Instagram-блогерку оштрафували на майже 5 мільйонів за незаконну рекламу казино

Instagram-блогерку Русалочку XL оштрафували на ₴4,8 мільйона за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомляє Державне агентство PlayCity.

"Instagram-блогерка Русалочка XL у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино. Це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати", – йдеться в повідомленні.

Під час перевірки з’ясувалось, що блогерка навіть не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто її "виграшна історія" була вигадана, а сам контент — створений для просування нелегального грального бізнесу, підкреслили в PlayCity.

За це Агентство наклало штраф у розмірі ₴4,8 мільйона — 600 мінімальних зарплат.

