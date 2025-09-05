"Нефтепродукты Курченко": близкий к Пашинскому бизнесмен получил условный срок

Высший антикоррупционный суд 5 сентября утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бизнесменом Сергеем Тищенко. Онобвинялся в присвоении в 2014-2015 годах арестованных "нефтепродуктов Курченко".

Об этом сообщили пресс-служба ВАКС и ЦПК.

Соглашение рассматривали в закрытом судебном заседании.

Тищенко признали виновным по делу о завладении арестованными нефтепродуктами олигарха Сергея Курченко на сумму 817 млн грн.

Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. В то же время ВАКС освободил Тищенко от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Приговор вынесла судья Елена Чернова.

В ЦПК напомнили, что в 2024 году НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Пашинскому, бизнесмену Тищенко и другим в завладении нефтепродуктами Курченко на сумму 817 млн грн.

По версии следствия, в 2014 году суд наложил арест на 97 тысяч тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.

Но Тищенко и Пашинский разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию, отметили в НАБУ.

Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

При этом Пашинский обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах якобы руководили члены преступной организации.

В дальнейшем госпредприятие продало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. Однако в бюджет средства так и не поступили.

