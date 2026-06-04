У травні енергетики повернули світло чотирьом мільйонам споживачів

Протягом травня українські енергетики відновили електропостачання для понад чотирьох мільйонів споживачів, які були знеструмлені внаслідок російських атак та бойових дій, найбільшу кількість споживачів заживлено у семи областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Відновлювальні роботи тривали у регіонах, які систематично зазнають ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури, зазначили у відомстві.

Найбільшу кількість споживачів заживлено фахівцями у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

"Попри складну безпекову ситуацію, енергетики оперативно усували наслідки обстрілів та повертали електропостачання споживачам", – говориться у повідомленні..

Українські енергетики щоденно відновлюють електропостачання в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, повертаючи світло мільйонам громадян і підтримуючи стабільну роботу енергосистеми, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів нові знеструмлення зафіксовані 4 травня на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.