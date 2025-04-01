Український бізнес продовжує позитивно оцінювати свою діяльність – дослідження НБУ

У березні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень і становив 51,8 порівняно з 46,9 у лютому 2025 року (52,0 – у березні 2024 року).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Позитивними драйверами були стійкий споживчий попит, нарощення виробництва, надходження міжнародної фінансової допомоги, стабілізація енергозабезпечення, а також сезонний фактор.

Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підприємства торгівлі найоптимістичніше серед всіх секторів оцінили результати своєї діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у березні становив 54,0 (у лютому 2025 року – 49,2, у березні 2024 року – 55,1).

Підприємства промисловості поліпшили оптимістичні оцінки своєї діяльності завдяки стійкому споживчому попиту та подальшому нарощенню виробництва: секторальний індекс у березні зріс до 53,1 порівняно з 50,2 у лютому 2025 року та 51,0 у березні 2024 року.

Підприємства будівництва суттєво поліпшили свої очікування щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонний фактор: секторальний індекс у березні зріс до 52,9 порівняно з 44,7 у лютому 2025 року (у березні 2024 року – 53,5).

Підприємства сфери послуг суттєво пом’якшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кадрів та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс становив 48,8 у березні (у лютому 2025 року – 42,2, у березні 2024 року – 50,6).

Нагадаємо:

У лютому індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 46,9 порівняно з 41 у січні та 47,5 у лютому 2024 року.